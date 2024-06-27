Ушел из жизни автор первого хет-трика в истории сборной России Сергей Березин

Скончался известный российский хоккеист Сергей Березин. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В Ассоциации ветеранов НХЛ выразили соболезнования родственникам и друзьям Березина. Причины смерти 52-летнего Березина не раскрываются.

Сергей Березин выступал в НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс», «Финикс Койотс», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс» и «Чикаго Блэкхокс». В 1995 году в составе национальной сборной РФ Березин оформил хет-трик в ворота сборной Цвейцарии на чемпионате мира, став первым автором трех шайб в одном матче за национальную команду.

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