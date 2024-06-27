Умер легендарный актер из сериала «Клан Сопрано» Билл Коббс

В Калифорнии умер легендарный американский актер Билл Коббс, сыгравший в телесериале «Клан Сопрано» и фильме «Телохранитель». Ему было 90 лет.

О смерти кинозвезды рассказал его брат в социальных сетях. Актер скончался в своем доме в Калифорнии спустя 10 дней после 90-летнего юбилея.

«Мы с прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно умер в своем доме в Калифорнии», — написал брат актера на своей странице в Facebook* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Билл Коббс начал сниматься в кино, начиная с 1970-х. Особую известность он получил после участия в телесериалах «Клан Сопрано», «Скорая помощь». Также он снялся в культовом кино «Телохранитель», сыграв в нем менеджера Девейни, и в картине «Ночь в музее».

В 2020 стал лауреатом премии «Эмми» за участие в телешоу «Дина Дана». За свою карьеру сыграл примерно 200 ролей.

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