Звукорежиссер сериала «Петербургские тайны» Куцый умер в возрасте 88 лет

На 89-м году жизни скончался звукорежиссер высшей категории Александр Куцый. О его смерти сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Звукорежиссер скончался еще 11 июня. Причина смерти не уточняется.

Александр Куцый окончил в 1959 году Московский химико-технологический институт им. Менделеева В 1970 он прошел курсы творческих работников телевидения.

В числе работ звукорежиссёра такие фильмы и сериалы как: «Слово о полку Игореве», «Вариант Омега», «Мелодия на два голоса», сериал «Петербургские тайны».

«Куцый А. А. был высоко профессиональным звукорежиссером. Он умел создать нужный звуковой образ фильма. Обладал отличным музыкальным вкусом», — говорится в некрологе.

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