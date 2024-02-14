Ушел из жизни автор легендарной музыки из мультфильма «Ну, погоди!» Тамаш Деак

Скончался венгерский музыкант, композитор, дирижер, хитмейкер Тамаш Деак. Информация об этом появилась на сайте IMDb.

95-летний музыкант ушел из жизни 12 февраля. Причина смерти не раскрывается. О кончине Деака сообщили его близкие.

Напомним, Тамаш Деак является автором мелодии «Водные лыжи» (Vizisi, 1968 год), которую можно услышать в заставке и в сериях мультфильма «Ну, погоди!» 1969-2017 годов, а также в перезапуске шоу 2021-го.

Суммарно фильмо- и сценография композитора насчитывает более 120 проектов.

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