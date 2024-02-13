Опубликовано 13 февраля 2024, 22:58
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Актер и рэпер Пабло Грант умер в 26 лет от тромбоза
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Скончался немецкий актер и рэпер Пабло Грант. Ему было 26 лет.
Подробности приводит «Российская газета» со ссылкой на Metro.
Уточняется, что 26-летний актер и рэпер, известный как Dead Dawg, умер от тромбоза.
Первоначально о смерти рассказала берлинская группа BHZ – Грант выступал в ее составе. При этом еще несколько дней назад коллектив сообщил об отмене европейского тура. Говорилось, что у одного из участников возникли проблемы со здоровьем. Семья также подтвердила смерть певца.
Грант – уроженец Берлина. Он сыграл в картинах «Место преступления», «Телефон полиции – 110».
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