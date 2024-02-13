Актер и рэпер Пабло Грант умер в 26 лет от тромбоза

Скончался немецкий актер и рэпер Пабло Грант. Ему было 26 лет.

Подробности приводит «Российская газета» со ссылкой на Metro.

Уточняется, что 26-летний актер и рэпер, известный как Dead Dawg, умер от тромбоза.

Первоначально о смерти рассказала берлинская группа BHZ – Грант выступал в ее составе. При этом еще несколько дней назад коллектив сообщил об отмене европейского тура. Говорилось, что у одного из участников возникли проблемы со здоровьем. Семья также подтвердила смерть певца.

Грант – уроженец Берлина. Он сыграл в картинах «Место преступления», «Телефон полиции – 110».

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