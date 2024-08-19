Ушел из жизни американский журналист и напарник Познера Фил Донахью

Ушел из жизни американский журналист и телеведущий Фил Донахью. Об этом пишет издание People.

Телеведущий скончался в возрасте 88 лет. Причина и обстоятельства смерти Донахью не раскрываются.

Фил Донахью родился 21 декабря 1935 года в Кливленде, США. Свою карьеру Донахью начал в 1957 году ассистентом на радиостанции KYW в Кливленде. Считается, что благодаря ему в 1960-х годах в США возник такой жанр телепрограммы, как ток-шоу.

В России Донахью известен по телемостам СССР — США и совместной передаче с Владимиром Познером.

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