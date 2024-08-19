Ушел из жизни российский бодибилдер и актер Евгений Мишин

Ушел из жизни российский актер и бодибилдер Евгений Мишин. Об этом сообщил культурист, бывший главред издания Muscular Development Magazine и основатель канала RxMuscle Дэйв Палумбо на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мне очень грустно сообщать, что мой дорогой друг Евгений Мишин скончался в возрасте 48 лет... Причина смерти неизвестна на данный момент», — написал Палумбо.

Американец уточнил, что бодибилдер перестал дышать, и врачи пытались реанимировать его в течение 45 минут. Он добавил, что Мишин был «одним из самых верных и преданных людей, которых он когда-либо встречал, и для него было честью называть его своим другом».

«Его будет очень сильно не хватать семье, близким и друзьям. Наши молитвы и любовь с ним», — поделился культурист.

Евгений Мишин родился в городе Отрадное Ленинградской области в 1976 году. В подростковом возрасте он впервые пришел в тренажерный зал. В 1995 году спортсмен одержал победу в чемпионате Петербурга, а спустя неделю стал чемпионом России. Бодибилдер и пауэрлифтер участвовал во многих международных соревнованиях, на которых ему удавалось занимать призовые места. Вдобавок он активно снимался в фильмах и телешоу.

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