«Большая потеря»: умер 75-летний актер из фильма «Дневной поезд» Юрий Дубов

Театральный институт имени Щукина сообщил о смерти профессора кафедры сценической речи, актера Юрия Дубова. Ему было 75 лет.

Зрители знают артиста по фильмам «Дневной поезд», «Взвейтесь, соколы, орлами!» и документальной ленте «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо».

Официальная причина смерти Дубова не раскрывается. Известно, что церемония прощания прошла 17 августа.

«Уход такого талантливого и преданного своему делу человека — большая потеря для российского театрального и литературного сообщества», — указано в некрологе.

Юрий Дубов после окончания Высшего театрального училища имени Щукина в 1970 году был принят в труппу Московского театра имени Гоголя, где служил на протяжении 15 лет.

С 2004 года он начал преподавать на кафедре сценической речи в Щукинском театральном институте.

Также Дубов выступал режиссером литературных программ в Московской филармонии и подготовил около 20 сольных программ для молодых артистов.

Ранее умер 83-летний актер сериалов «Крестный отец» и «Клан сопрано» Джон Эпри. Его тело было найдено в собственном доме.