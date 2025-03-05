Умер знаменитый итальянский артист, играющий на скрипке Паганини

Умер знаменитый итальянский артист Марио Трабукко. Мужчина был известен как музыкант, скрипач и профессор. Он ушел из жизни в своем доме. Об этом сообщает зарубежный портал Primocanale.

По данным источника, 73-летний мужчина скончался в Лейви, регионе Лигурия. Информации о причине смерти пока никакой нет.

Марио родился в творческой семье. Его брат – пианист Франко Трабукко, а сестра известная оперная певица Мария Трабукко. Родственники были преподавателями в Консерватории имени Никколо Паганини.

Музыкант был концертмейстером Римского оперного театра, театров во Флоренции и Генуе. В качестве солиста он выступал во многих городах, в том числе в Санкт-Петербурге. С 1972 года мужчина был хранителем Il Cannone Guarnerius, скрипки Гварнени, которая когда-то принадлежала Паганини. Он играл на ней до конца жизни.

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