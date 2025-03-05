С 1980 года она работала в «Мулен Руж»: в возрасте 65 лет ушла из жизни балетмейстер Джанет Фараон

Балетмейстер и художественный руководитель знаменитого парижского кабаре «Мулен Руж» Джанет Фараон ушла из жизни. Об этом пишут французские СМИ. Как сообщают журналисты, в последнее время 65-летняя звезда танцев серьезно болела.

В кабаре «Мулен Руж» прокомментировали смерть художественного руководителя. Представители заведения написали, что с глубокой печалью подтверждают информацию о смерти Джанет, которая поддержала тысячи артистов.

«С глубокой печалью сообщаем о кончине Джанет Фараон. Она открыла, обучила и поддерживала тысячи артистов по всему миру, передавая им свою любовь к танцу и сцене», — передает текст сообщения Российская газета.

Фараон начала заниматься танцами еще в возрасте пяти лет. А после 17 лет работы в кабаре «Мулен Руж» она смогла стать его руководителем.

Ранее сообщалось о смерти известной британской актрисы Кэтрин Апанович. Ей было 64 года. Звезда на протяжении долгого времени болела.