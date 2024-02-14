passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 14 февраля 2024, 14:14
1 мин.

Ушел из жизни актер Ален Дорваль, озвучивавший Сталлоне во Франции

От рака умер 77-летний французский актер Ален Дорваль.
Ушел из жизни актер Ален Дорваль, озвучивавший Сталлоне во Франции

© Freepik

Скончался французский актер, артист озвучивания и дубляжа Ален Дорваль. Об этом пишет Le Parisien.

Артист умер в возрасте 77 лет в госпитале. Причиной смерти стал рак, с которым Дорвал боролся на протяжении последних лет.

Ален Дорваль родился в 1946 году в Алжире. С 1969 года начал сниматься в кино, впоследствии сыграв в таких картинах, как «Человек желаний», «Отверженные», «Дама рассвета» и «Новые приключения Видока».

Во Франции он получил известность в качестве официального голоса Сильвестра Сталлоне и Ника Нолти.

Ранее сообщалось, что умер пионер хип-хопа и диджей Эдди Чиба. Причиной смерти музыканта стала остановка сердца.

Также стало известно, что ушла из жизни 96-летняя мать политика Бориса Немцова.

Источник:Le Parisien
Автор:Евгений Медведев
Теги:
смерть
актер
кино