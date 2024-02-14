Ушел из жизни актер Ален Дорваль, озвучивавший Сталлоне во Франции

Скончался французский актер, артист озвучивания и дубляжа Ален Дорваль. Об этом пишет Le Parisien.

Артист умер в возрасте 77 лет в госпитале. Причиной смерти стал рак, с которым Дорвал боролся на протяжении последних лет.

Ален Дорваль родился в 1946 году в Алжире. С 1969 года начал сниматься в кино, впоследствии сыграв в таких картинах, как «Человек желаний», «Отверженные», «Дама рассвета» и «Новые приключения Видока».

Во Франции он получил известность в качестве официального голоса Сильвестра Сталлоне и Ника Нолти.

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