Опубликовано 14 февраля 2024, 14:14
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Ушел из жизни актер Ален Дорваль, озвучивавший Сталлоне во Франции
От рака умер 77-летний французский актер Ален Дорваль.
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Скончался французский актер, артист озвучивания и дубляжа Ален Дорваль. Об этом пишет Le Parisien.
Артист умер в возрасте 77 лет в госпитале. Причиной смерти стал рак, с которым Дорвал боролся на протяжении последних лет.
Ален Дорваль родился в 1946 году в Алжире. С 1969 года начал сниматься в кино, впоследствии сыграв в таких картинах, как «Человек желаний», «Отверженные», «Дама рассвета» и «Новые приключения Видока».
Во Франции он получил известность в качестве официального голоса Сильвестра Сталлоне и Ника Нолти.
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