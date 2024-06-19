Ушел из жизни актер Михаил Мальченко, игравший в спектакле «Собачье сердце»

Умер заслуженный артист России, актер театра Михаил Мальченко. Об этом сообщает пресс-служба Ставропольского театра драмы.

Причина смерти 77-летнего артиста не раскрывается. Прощание с Мальченко проходит сегодня в Ставропольском крае.

«Коллектив театра скорбит и выражает слова соболезнования и поддержки всем, кто был знаком с Михаилом Александровичем», — сказано в заявлении театра.

Михаил Мальченко выступал в Ставропольском театре драмы более 30 лет. В разное время он исполнял роли в таких постановках, как «Собачье сердце», «Пигмалион», «Полет над гнездом кукушки» и других.

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