Скончалась в доме престарелых: умерла одна из старейших актрис планеты

В Японии умерла одна из старейших актрис планеты Маса Ямада. Ей было 94 года.

Актриса скончалась от рака печени в доме престарелых в Нагое спустя полгода после смерти ее мужа, актера Сидзуо Ямада, пишет японское издание Chunichi.

Маса Ямада родилась в Токонамэ в 1930 году. Когда будущей актрисе было три года, умерла ее мать. С 1940-х она появилась в шоу-бизнесе, а спустя 10 лет — на экранах кино. В 1985 году Ямада собрала свою театральную труппу.

Актриса прославилась благодаря участию в лентах Сёхэя Имамуры. Она снялась в таких картинах как: «Доктор Акаги», «Черный дождь», «Крепость Санада», «Долгая прогулка», «Стрекоза», «Шум прибоя» и многих других.

Ямада была востребована и в сериалах благодаря нагойскому диалекту.

Похороны артистки пройдут 19 июня.

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