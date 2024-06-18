Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина

Умерла вдова кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. Женщине было 83 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елену Гурко.

Эмма Абайдуллина являлась бывшим художественным руководителем киноклуба «Эльдар», который стал называться киноконцертным залом. Елена Гурко пояснила, что новость о смерти женщины узнала от ее сына. Пока нет информации о дате и месте прощания с вдовой кинорежиссера.

«Она была нашим локомотивом. Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность. Конечно, у нее друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей», – поделилась женщина.

Гурко подчеркнула, что Эмма Абайдуллина всегда с теплотой и понимаем относилась к окружающим, а люди ее очень любили.

«Она такое тепло создавала. Она держала дух Эльдара Александровича [Рязанова]», – добавила она.

Напомним, что Эмма родилась 15 мая 1941 года и много лет была журналистом. После смерти мужа она руководила клубом под его именем. Сам Рязанов известен как легендарный режиссер картин: «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и других.

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