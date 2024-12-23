Опубликовано 23 декабря 2024, 11:461 мин.
Ушел из жизни актер из сериалов «Доктор Хаус» и «Декстер» Уэймонд Ли
В возрасте 72 лет умер актер из сериалов «Доктор Хаус» и «Декстер» Уэймонд Ли.
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Ушел из жизни американский актер Уэймонд Ли. Об этом пишет издание Deadline.
Артист скончался на 73-м году жизни от прогрессирующего нейродегенеративного заболевания, которое ему поставили в октябре.
Фильмография Уэймонда Ли насчитывает 155 различных проектов. Среди работ с участием усопшего: «Доктор Хаус», «Кости», «Отчаянные домохозяйки», «Декстер», «Меня зовут Эрл».
Ранее мы писали, что в возрасте 62 лет скончалась звезда сериала «Наследие» Мишель Ботес.
Также сообщалось, что на 79-м году жизни умерла участница группы Chic Альфа Андерсон.