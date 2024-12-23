Ушел из жизни актер из сериалов «Доктор Хаус» и «Декстер» Уэймонд Ли

Ушел из жизни американский актер Уэймонд Ли. Об этом пишет издание Deadline.

Артист скончался на 73-м году жизни от прогрессирующего нейродегенеративного заболевания, которое ему поставили в октябре.

Фильмография Уэймонда Ли насчитывает 155 различных проектов. Среди работ с участием усопшего: «Доктор Хаус», «Кости», «Отчаянные домохозяйки», «Декстер», «Меня зовут Эрл».

Ранее мы писали, что в возрасте 62 лет скончалась звезда сериала «Наследие» Мишель Ботес.

Также сообщалось, что на 79-м году жизни умерла участница группы Chic Альфа Андерсон.