Ушел из жизни актер из сериала «Пуаро» Ричард Ховард

Умер британский актер театра и телевидения Ричард Ховард. Об этом сообщает издание Bracknell News.

Причиной смерти 79-летнего артиста стала непродолжительная болезнь. Информацию о кончине Ховарда подтвердили его родственники.

У актера остались сын, три падчерицы и девять внуков.

Напомним, Ричард Ховард начал актерскую карьеру в 1955 году. Наибольшую известность ему принесла роль бельгийского детектива Эркюля Пуаро в сериале «Пуаро», снятого на основе романов Агаты Кристи.

Актер также снимался в сериалах по «Дэвиду Копперфильду» и «Оливеру Твисту», «Катастрофе», «Королевском суде» и других проектах.

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