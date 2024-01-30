На 88-м году жизни умер заслуженный артист РФ Александр Плахтеев. Об этом сообщает Совет ветеранов Прикубанского округа Краснодара.

Что стало причиной смерти 87-летнего заслуженного артиста РФ — пока не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Известно, что Плахтеев был одним из первых исполнителей сочинений кубанских композиторов. Кроме того, он на протяжении 50 лет служил в Краснодарской филармонии.

Артист награжден медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» второй и первой степени, Почетной грамотой Законодательного собрания Краснодарского края и был вице-президентом фонда имени Федора Шаляпина.

«Я горжусь личным знакомством с Александром Ивановичем Плахтеевым. Мы будем хранить в своих сердцах светлую память о нем», — высказался Александр Ряхин, член Общественной палаты Краснодара.

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