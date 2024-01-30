Писатель Иван Оганов умер на 81-м году жизни

На Фрунзенской набережной в Москве нашли тело 80-летнего литератора Ивана Оганова. Перед смертью писатель жаловался на плохое самочувствие.

Писатель не выходил на связь с 10 января. Перед смертью 80-летний литератор жаловался на плохое самочувствие своему приятелю. Мужчина в итоге не смог дозвониться до Оганова и заявил в полицию. Специалистам пришлось вскрывать квартиру писателя, пишет РЕН ТВ.

Тело Оганова обнаружили без следов насильственной смерти. Его направили на экспертизу для установления всех причин.

Иван Оганов родился в Тбилиси в 1943 году. После окончил Московский институт иностранных языков.

Его самые известные работы: поэма «Осень в Риме», романы «Песни об умерших детях», «Венок грехопадений», «Опустел наш сад», «Песнь виноградаря осенью».

Напомним, ранее бывшую жену Иосифа Кобзона тайно кремировали в США.