Ушел из жизни актер из фильма «Верные сердца» Виктор Степанов

Скончался советский и российский актер Виктор Степанов. Об этом пишет Regnum.

Артист умер в своей квартире в Москве 14 апреля. Причиной смерти 77-летнего Степанова стало онкологическое заболевание, с которым он боролся последние годы.

Напомним, Виктор Степанов появился на свет 1 декабря 1946 года. В 1959-м состоялся его кинодебют – на экраны вышла картина режиссера Бориса Долина «Верные сердца», в котором Степанов, будучи ребенком, исполнил одну из ролей. Эта роль стала единственной в карьере артиста. Большую часть жизни он работал в российской самолетостроительной корпорации «МиГ», занимающейся конструированием, изготовлением, поддержанием и ремонтом самолетов марки МиГ.

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