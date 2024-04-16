Актер из «Мастера и Маргариты» Мариан Ганча умер на 82-м году жизни

12 апреля умер польский актер, каскадер и постановщик трюков Мариан Ганча. Об его уходе сообщает Академия театрального искусства Вроцлава.

Причина смерти артиста не уточняется. Его похороны пройдут 18 апреля.

Мариан Ганча родился 26 марта 1943 года. В качестве каскадера и постановщика работал с 1969 по 2012 годы. Он консультировал актеров на съемочных площадках, занимался спецэффектами.

Он снялся в известном польском фильме по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 1988 года. Также он принял участие в фильмах: «Волчица», «Испытание огнем и водой», «Извините, тут бьют?», «Жемчужина в короне», «Соль черной земли», «Заклятие долины змей», «Перстень княгини Анны», «Алхимик» и многих других.

Ранее скончался итальянский актер, режиссер и сценарист Адриано Апра. Артист умер в родном Риме.

Также мы писали о смерти 75-летнего музыканта и актера Ричарда Горовица. Подробнее читайте в этой статье.