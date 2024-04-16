Умер актер из фильма «На игле» Винсент Фрилл

Ушел из жизни шотландский актер Винсент Фрилл. Об этом пишет GlosgowLive со ссылкой на его агента.

Артист скончался на 65-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.

Напомним, Винсент Фрилл снялся в номинированной на премию «Оскар» картине «На игле» британского режиссера Дэнни Бойла. Вдобавок он сыграл в криминальной комедии 1985 года «Беспокойные местные», исполнив одну из главных ролей.

Ранее мы писали, что в возрасте 83 лет умер итальянский актер Адриано Апра. Мужчина являлся ведущим экспертом по истории итальянского кинематографа, в 2002-2008 годах он читал курс по этой дисциплине в одном из университетов Рима.

Апра сыграл в кинолентах «Любовь и ярость», «Диллинджер мертв», «Семя человеческое» и других.

Также стало известно о смерти легендарного летчика-испытателя СССР Анатолия Квочура за день до 72-летия.