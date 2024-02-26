Ушел из жизни актер и телеведущий Алексей Митрофанов

В Болгарии скончался актер, телеведущий и публицист Алексей Митрофанов. Об этом сообщили его близкие в соцсетях.

«Просто упал, увезли в больницу. Нашли воспаление легких, лечили. Тромб», — написали близкие умершего.

Митрофанов умер на 57-м году жизни.

Напомним, Алексей Митрофанов родился в Москве в семье инженеров-конструкторов, окончил Московский авиационный институт. Работал в Музее истории Москвы, в различных СМИ, на канале «Столица» и других.

Митрофанов написал пятнадцать книг серии «Прогулки по старой Москве», книги о Владимире, Тамбове, Калининграде и других российских городах, а также биографию Владимира Гиляровского. В период с 2010 по 2015-й год работал ведущим цикла передач «Хроники московского быта» на телеканале «ТВ Центр» и гидом и лектором проекта «Москва, которой нет».

Ранее стало известно о смерти 57-летнего актер сериала «Каменская» Павла Поймалова. Причина смерти артиста не раскрывается.

Также сообщалось, что актер фильмов «Капитан Марвел» и «Звездный путь» Кеннет Митчелл скончался в 49 лет.