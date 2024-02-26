Умер актер из сериала «Каменская» и фильма «Императрицы»

Актер Павел Поймалов умер в 57 лет. Причина скоропостижной кончины звезды сериала «Каменская» не уточняется. Об этом сообщили на официальном сайте Московского театра юного зрителя. В нем артист работал с 1992 года.

Отметим, что на данный момент неизвестно, что именно случилось с Павлом. Нет информации и о том, были ли у него какие-то заболевания. Как подчеркнули в пресс-службе МТЮЗа, о дате и времени прощания будет рассказано немного позже.

К слову, за свою карьеру Поймалов успел сыграть в более 40 проектах. Одни из самых известных: «Каменская», «Нина. Расплата за любовь», «Евгенич-2», «Дальнобойщики», «Страна глухих», «Чудотворец» и другие. Последняя лента, в которой появился актер, была «Императрицы» с Юлией Пересильд в главной роли. Павел же воплотил на экране образ канцлера Головкина.

Ранее умер народный артист России и лауреат «Золотой Маски» Владимир Гуляев. Его на стало на 93-м году жизни.

Также недавно скончался актер фильмов «Капитан Марвел» и «Звездный путь» Кеннет Митчелл. Ему было 49 лет.