Умер молодой российский журналист Вильдан Галин

Российский журналист, заместитель директора филиала ГТРК «Башкортостан» Вильдан Галин ушел из жизни в возрасте 45 лет. Причина его смерти не уточняется.

О кончине журналиста сообщила его супруга, пишет «Башинформ».

Вильдан Галин окончил БашГУ в 2001 году. В студенческие годы он начал работать на радиоканале «Юлдаш», занимался производством выпусков, версткой новостей.

В 2003 году начал работать в филиале ГТРК «Башкортостан». Галин прошел путь от корреспондента до редактора службы информационных программы. Входил в пул журналистов администрации президента и правительства Башкирии.

В 2014 году Вильдана назначили руководителем отдела национального вещания ГТРК «Башкортостан». Спустя четыре года он стал замдиректора компании.

Являлся членом Союза журналистов России, соавтором и организатором авторских программ.

У Вильдана Галина остались жена и две дочери.

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