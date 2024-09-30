Умер 88-летний актер фильмов «Конвой» и «Вспышка» Крис Кристофферсон. Об этом сообщает зарубежное издание Fox News.

Актер и автор песен умер в своем доме на острове Мауи 28 сентября. Что стало причиной смерти — не уточняется. Семья Криса подтвердила трагичную новость.

«С тяжелым сердцем мы делимся новостью, что наш муж, отец, дедушка Крис Кристофферсон мирно скончался у себя дома. Мы все так счастливы за проведенное с ним время. Спасибо тебе за то, что ты любил нас все эти годы. Когда мы увидим радугу, то поймем, что он улыбается всем нам», — высказались родственники умершего.

Также на смерть артиста отреагировали коллеги. Кейт Хадсон написала, что ее «сердце разбито» из-за кончины Криса.

За свою карьеру артист получил множество наград. Так, в 2014 году он был удостоен «Грэмми», а через 2 года — премии Джонни Мерсера в Зале славы авторов песен.

Также он снялся в фильмах «Конвой», «Вспышка», «Звезда родилась».

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