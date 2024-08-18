Ушел из жизни актер дубляжа Борис Быстров, озвучивший Гомера Симпсона

18 августа в возрасте 79 лет скончался советский и российский актер кино и дубляжа Борис Быстров. Подробности приводит Telegram-канал «Кинопоиск|Индустрия».

О кончине актера заявила его супруга Ирина Савина, однако причину она раскрывать не стала.

Народный артист Российской Федерации снялся в своей первой киноработе сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Тогда он сыграл одну из главных ролей в известном советском фильме «Волшебная лампа Аладдина». После успешного дебюта Борис продолжил карьеру актера. Среди его известных проектов такие фильмы, как «Удар! Еще удар!», «Приключения желтого чемоданчика», «ТАСС уполномочен заявить…» и другие.

Но большую известность Быстрову принес его голос. Он озвучивал фильмы, сериалы и даже анимационные игры. Артист подарил свой голос таким известным героям, как Майкл Кейн, а также мужским персонажам телешоу «Футурама» и Палпатину в «Звездных войнах». Больше всего Борис ассоциируется с Гомером Симпсоном, которого он же и озвучил.

Ранее мы писали о том, что культовый французский актер Ален Делон умер в возрасте 88 лет.

Также сообщалось о смерти вокалиста группы Great White Джек Расселл.