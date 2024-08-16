Страдавший деменцией вокалист группы Great White Джек Расселл умер в 63 года

Умер вокалист и основатель рок-группы Great White Джек Расселл. Ему было 63 года.

Официальная причина смерти музыканта не раскрывается, однако в июле у него было диагностировано нейродегенеративное заболевание - деменция с тельцами Леви.

Известно, что Джек Расселл скончался в окружении членов своей семьи и друзей.

Коллектив Great White принес соболезнования в связи со смертью своего основателя, отметив, что его «невероятный голос будет жить вечно».

«Джек запомнится за чувство юмора, исключительный вкус к жизни и неоспоримый вклад в рок-н-ролл, где его наследие останется навсегда», - говорится в некрологе, который цитирует ТАСС.

Джек Рассел и гитарист Марк Кендалл основали глэм-метал группу Great White в конце 70-х годов в Лос-Анджелесе. Пик ее популярности пришелся на вторую половину 1980-х годов, когда вышли альбомы Once Bitten и Twice Shy.

В 2011 году коллектив распался, а Рассел основал собственную рок-команду Jack Russell's Great White, в которой выступал до июля 2024 года.

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