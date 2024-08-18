Умер культовый французский актер Ален Делон

18 августа в возрасте 88 лет скончался легенда французского кинематографа, сценарист и кинорежиссер Ален Делон. О его смерти сообщает издание Le Figaro.

Подробности смерти артиста не сообщаются.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в южном пригороде Парижа. Ему не было и трех лет, когда родители развелись. Мать будущего артиста встретила другого мужчину и посвящала мало времени сыну. Заботу о нем поручили кормилице, мадам Неро и ее мужу. Их Делон считал настоящей семьей, а в родительский дом вернулся только после смерти четы Неро.

В юности он хотел стать летчиком-испытателем. В 1953 году, оставив работу в Париже, он оказался в рядах парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты и попал на войну в Индокитае. После службы Делон работал администратором и официантом в Париже. Новые друзья посоветовали Алену попробовать себя в кино, но на кастингах ему постоянно отказывали. Начинающего артиста заметил в Каннах «ловец талантов» Гарри Уилсон, который предложил Делону семилетний контракт на работу в Голливуде. Но нашлась для него работа и на Родине — режиссер Ив Аллегре предложил актеру небольшую роль в своем фильме.

Большую известность актер получил после съемок в фильме «На ярком солнце» итальянского режиссёра Лукино Висконти. После этого Делон стал известен далеко за пределами Франции. В 1962 году его номинировали на «Золотой глобус» после выхода картины «Леопард».

Новость о смерти Делона уже появлялась в 2022 году. Но пресс-секретарь артиста тогда опроверг эту информацию.

Ранее дочь Алена Делона трогательно обратилась к отцу в его день рождения.