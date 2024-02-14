Умерла 96-летняя мама политика Бориса Немцова

Умерла 96-летняя мама Бориса Немцова. Об этом дочь убитого политика сообщила в соцсети.

Жанна Немцова сообщила о смерти бабушки 14 февраля. Дина Немцова ушла из жизни рано утром. Что стало причиной этого — Жанна не уточнила. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Напомним, что Борис Немцов был первым губернатором Нижегородской области, а также членом Совета безопасности. 27 февраля 2015 года политика застрелили.

Ранее сообщалось о том, что умерла искусствовед Нина Молева, завещавшая президенту картины на 2 млрд долларов. В ее коллекцию входили полотна Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана и других великих живописцев. Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что ушел из жизни автор легендарной музыки из мультфильма «Ну, погоди!» Тамаш Деак.