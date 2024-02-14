От остановки сердца умер пионер хип-хопа и диджей Эдди Чиба

Умер пионер хип-хопа и диджей Эдди Чиба от остановки сердца. Об этом сообщает Zvuk.com со ссылкой на зарубежное издание HipHopDX.

Ушел из жизни рэпер-новатор и диджей Эдди Чиба. По информации источника, причиной смерти стала остановка сердца. В последнее время умерший имел проблемы со здоровьем: в прошлом году он был экстренно госпитализирован. Тогда диджей перенес три инсульта.

Чиба стал популярен в клубах Нью-Йорка в 70-х: он отвечал за становление хип-хопа. В 1979 артист выпустил сингл Lookin' Good, который повлиял на формирование хаус-музыки.

Последнее шоу Чибы состоялось в августе 2023 года.

Ранее мы писали о том, что ушел из жизни автор легендарной музыки из мультфильма «Ну, погоди!» Тамаш Деак. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что актер и рэпер Пабло Грант умер в 26 лет от тромбоза.