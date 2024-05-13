Ушел из жизни академик РАН и филолог Юрий Апресян

Скончался доктор филологических наук, академик Российской академии наук Юрий Апресян. Об этом сообщила пресс-служба Института русского языка имени В. В. Виноградова.

94-летний ученый умер 12 мая. Причина смерти не раскрывается.

«Информация о месте и времени прощания будет известна позже», — рассказали в институте.

Напомним, Юрий Апресян появился на свет 2 февраля 1930 года в Москве. Он исследовал историю и теорию структурной лингвистики, изучал возможности описания семантики глаголов через их синтаксические свойства. Ученый является автором трудов в области лексикографии, синтаксиса, машинного перевода, одним из разработчиков теории «Смысл - Текст».

Всего Апресян написал 338 научных работ, среди которых 15 монографий, 12 словарей и 273 статьи.

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