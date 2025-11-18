Ушел из жизни 45-летний актер сериалов «Ищейка» и «Диверсант» Вячеслав Поляков. Об этом сообщает The Voice.

12 ноября скончался Вячеслав Поляков. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Умерший окончил Черноморский филиал РАТИ-ГИТИС. Служил в Севастопольском театре Черноморского флота им. Б. Лавренева и выступал в спектаклях «Шут Балакирев», «Капитанская дочка», «Женитьба», «Хозяйка гостиницы».

В 2002 году состоялся дебют актера в кино в «Мужской работе». Всего в фильмографии Полякова 37 проектов, среди них — «Диверсант», «Ищейка», «Кремлевские курсанты», «Ева», «Хороший день».

