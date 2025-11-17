В возрасте 85 лет умерла заслуженный деятель искусств России Людмила Кокорева

Стало известно о смерти профессора Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, заслуженного деятеля искусств России Людмилы Кокоревой. Ей было 85 лет.

О смерти сообщает ТАСС.

В пресс-службе консерватории рассказали изданию: «Людмила Михайловна ушла из жизни. Узнали мы об этом пару минут назад, произошло это сегодня».

Причина смерти неизвестна. Дата и место прощания пока не называются.

Кокорева – уроженка Харькова, выпускница фортепианного отделения Киевской Центральной музыкальной школы-десятилетки при консерватории им. Лысенко. Училась в Московской консерватории, там начала работать. Носила звание заслуженного деятеля искусств России, была членом Союза композиторов РФ, имела медаль им. М. Глинки.

