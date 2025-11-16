«Я сражалась до последнего»: 25-летняя блогерша Ира Небога умерла от рака

Российская блогерша Ира Небога, которая долгое время боролась с онкологическим заболеванием, ушла из жизни. Девушке было 25 лет. Она страдала от саркомы Юинга.

Сообщение о смерти появилось в Telegram-канале небога от бога. Ирина написала о своей смерти от первого лица. Она запланировала выход поста на следующий день после того, как все случилось.

«Я сражалась до последнего, но вчера, в 22:25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», — рассказала Небога.

Также в прощальном письме Ирина написала, что желающие проститься с ней могут сделать это на следующей неделе. Место и время проведения траурной церемонии, по словам девушки, опубликуют немного позже.

Еще одной жертвой рака стала актер Иван Фирсов. Он известен зрителям по сериалам «Ментовские войны» и «Майор Гром».