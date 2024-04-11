Ушел из жизни 233-килограммовый актер из «Друзей Оушена» Акебоно Таро

Скончался актер и сумоист Чедвик Роуэн, более известный как Акебоно Таро. Об этом пишет The Japan Time.

Спортсмен умер за несколько недель до 55-летия. Причиной смерти Роуэна стала сердечная недостаточность.

Уточняется, что проблемы со здоровьем борца в сумо проявили себя после того, как он семь лет назад неожиданно потерял сознание и был экстренно доставлен в больницу.

Чедвик Роуэн появился на свет на Гавайях. Он начал свою профессиональную карьеру в марте 1988 года, а спустя пять лет получил статус ёкодзуна (высший ранг борца в сумо). За свою карьеру спортсмен выиграл одиннадцать турниров.

Стоит отметить, что при росте 203 см Роуэн носил титул самого высокого борца-тяжеловеса сумо в истории, а его пиковый вес достигал 233 кг.

Вдобавок Акебоно Таро являлся актером и продюсером. Его актерский дебют состоялся в 2007 году в фильме «Тринадцать друзей Оушена».

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