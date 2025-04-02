Ушедшая из жизни сценарист «Ранеток» Назарова ухаживала за тяжелобольным мужем

Ушедшая из жизни 2 апреля режиссер и сценарист «Ранеток» Наталья Назарова много лет ухаживала за тяжелобольным мужем Геннадием. Об этом рассказал знакомый пары Александр Ананьев.

Знакомый семьи рассказал, что Геннадий тяжело болел — ему регулярно нужно регулярно ездить на диализ и соблюдать строгий режим. Наталья обеспечивала ему тщательный уход.

«Мы смотрели на них и поражались, насколько всё держится на этой хрупкой женщине», — рассказал он в разговоре с aif.ru.

Сегодня Натальи не стало, а ее супруг остался один.

Педагог ГИТИСа скончалась в больнице от осложнений, вызванных онкологическим заболеванием. На момент смерти ей было 55 лет.

За свою карьеру Наталья создала сценарии для 34 фильмов. В их числе: «Шаляпин», «Ранетки», «Балканский рубеж» и «Я вернусь».

Ранее стало известно о причине смерти актера из «Следа» и «Каменской» Рашида Тугушева. Он скончался из-за болезни легких.