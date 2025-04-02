Названа причина смерти актера из «Следа» и «Каменской» Рашида Тугушева

Художник-кукольник Светлана Румянцева озвучила причину смерти актера из сериалов «След» и «Каменская» Рашида Тугушева. По ее словам, у него была болезнь легких. Об этом сообщает aif.ru.

Тугушеву было 63 года. Подруга артиста призналась, что его смерть стала для всех неожиданностью. Несмотря на то, что у него были проблемы со здоровьем, он до последнего продолжал работать.

«Мне пока немного больно говорить, так как наш друг ушел внезапно, несмотря на болезнь», - поделилась Румянцева.

Также Светлана подчеркнула, что хоть Рашид и умер, но продолжают жить его работы. Напомним, что он известен по проектам «Марш Турецкого», «Кодекс чести», «Частный детектив», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и многим другим.

Актер скончался 28 марта, а похороны состоялись 1 апреля.

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