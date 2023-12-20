Умерший танцор Дмитрий Красилов собирался встречать Новый год с мамой

Умерший танцор Дмитрий Красилов собирался отпраздновать Новый год с мамой. Об этом сообщает издание Kp.ru.

18 декабря 2023 года стало известно о смерти Дмитрия Красилова. По предварительным данным, у танцора случился сердечный приступ. Примечательно, что накануне смерти Красилов посетил премьеру фильма и выглядел веселым.

В недавней беседе с журналистами артист рассказал, что 2020 год стал для него знаковым. В праздничную ночь он загадал, чтобы его «жизнь повернулась на 360 градусов». И мечта Дмитрия сбылась. «Все поменялось кардинально, в лучшую сторону», — вспоминал Красилов.

Также танцор поделился планами на предстоящие праздники. Дмитрий сообщил, что к нему прилетит мама, с которой он должен провести время.

«Пока точно не знаю. Возможно, с друзьями, возможно — на работе. 28 декабря ко мне должна приехать мама, и я обещал провести с ней время», — рассказывал артист.

Ранее мы писали о том, что блогерша Ида Галич помогает маме Дмитрия Красилова собрать деньги на его похороны. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 90-летний Александр Митта утратил трудоспособность после инфаркта мозга.