Блогерша Ида Галич помогает маме Дмитрия Красилова собрать деньги на его похороны
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Блогерша Ида Галич помогает маме Дмитрия Красилова собрать деньги на его похороны. Об этом сообщает издание StarHit.
18 декабря стало известно о смерти Дмитрия Красилова. Тело танцора нашли в его квартире в Москве. По предварительным данным, у Красилова произошел сердечный приступ. Известно, что мама артиста вылетела в столицу, чтобы забрать его тело.
Друзья и коллеги Дмитрия помогают женщине собрать деньги на похороны. В личном блоге Ида Галич сообщила, что маме Красилова «сейчас очень нужна поддержка».
«Если среди моих подписчиков есть артисты, которые были знакомы с Димой и которые хотят помочь его семье, напишите мне», — высказалась Ида.
По информации источника, траурная церемония пройдет на родине Дмитрия в Алтайском крае.
Ранее врач Зухра Павлова заявила, что умершему Красилову нельзя было так активно танцевать. Эксперт отметила, что при лишнем весе идет большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, печень, почки. Подробности смотрите в этой статье.
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