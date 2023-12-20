Блогерша Ида Галич помогает маме Дмитрия Красилова собрать деньги на его похороны. Об этом сообщает издание StarHit.

18 декабря стало известно о смерти Дмитрия Красилова. Тело танцора нашли в его квартире в Москве. По предварительным данным, у Красилова произошел сердечный приступ. Известно, что мама артиста вылетела в столицу, чтобы забрать его тело.

Друзья и коллеги Дмитрия помогают женщине собрать деньги на похороны. В личном блоге Ида Галич сообщила, что маме Красилова «сейчас очень нужна поддержка».

«Если среди моих подписчиков есть артисты, которые были знакомы с Димой и которые хотят помочь его семье, напишите мне», — высказалась Ида.

По информации источника, траурная церемония пройдет на родине Дмитрия в Алтайском крае.

Ранее врач Зухра Павлова заявила, что умершему Красилову нельзя было так активно танцевать. Эксперт отметила, что при лишнем весе идет большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, печень, почки. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 90-летний Александр Митта утратил трудоспособность после инфаркта мозга.