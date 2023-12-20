SHOT: 90-летний Александр Митта утратил трудоспособность после инфаркта мозга

90-летний режиссер Александр Митта утратил трудоспособность после инфаркта мозга. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, у деятеля кино выявлен инфаркт мозга, вызванный закупоркой сосудов. Иначе недуг называется ишемическим инсультом. При данном заболевании у пациента наблюдаются паралич и проблемы с речью.

Кроме того, болезнь вызвала у Митты церебральный атеросклероз, при котором поражается внутренняя оболочка сосудов мозга. Также у режиссера обнаружен рак правой почки.

Известно, что деятеля кино выписали из больницы. Однако он находится не в трудоспособном состоянии. 90-летний Митта не может разговаривать и подняться с кровати. Ему требуется постоянный уход.

Напомним, что о госпитализации знаменитости стало известно в ноябре 2023 года. Сообщалось, что Александр стал задыхаться и уже тогда имел проблемы с речью.

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