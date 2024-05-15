Умерла звезда турецких сериалов Айтен Гёкчер: известна причина

На 85-м году жизни умерла Айтен Гёкчер, выдающаяся турецкая актриса кино, театра, сериалов и «мыльных опер». Об этом сообщает зарубежное издание karar.com.

По данным источника, женщина скончалась 14 мая в Стамбуле от «естественных причин». В некрологе отмечается, что Айтен Гёкчер была одним из наиболее известных и уважаемых имен в турецком кинематографе и театре.

Похороны состоятся сегодня, 15 мая. Айтен Гёкчер будет погребена рядом с ее мужем - актером и театральным режиссером Кунейтом Гёкчером, который ушел из жизни в 2009 году, ему было 89 лет.

Напомним, что актриса родилась в 1940 году в Анкаре. Айтен Гёкчер поступила на балетное отделение Государственной консерватории Анкары в 1952 году и начала работать в труппе Государственного театра города в 1958 году.

Она начала сниматься в фильмах с середины 1950-х годов, среди которых «Змеиная история» (в котором она появилась в 90 эпизодах), «Белый огонь», «Покровитель Ким» и другие. Последним экранным проектом актрисы стала итало-турецкая драма 2017 года «Красный Стамбул».

Ранее мы писали о том, что актер Ростовского музыкального театра Вячеслав Гостищев умер на 92-м году жизни.

Также стало известно о смерти известной певицы и актрисы Мелани Рено. Она ушла из жизни в 42 года после семилетней борьбы со страшным заболеванием.