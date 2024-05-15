Актер Ростовского музыкального театра Вячеслав Гостищев умер на 92-м году жизни

Ростовский государственный музыкальный театр сообщил о смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гостищева. Ему был 91 год.

Причина смерти актера не раскрывается. О том, когда состоится церемония прощания и где будет похоронен Гостищев, информации не приводится.

Вячеслав Гостищев служил в Ростовском государственном музыкальном театре с 1993 года. Он был известен в регионе своим басом. Несмотря на преклонный возраст, был задействован в одиннадцати спектаклях. Гостищев особенно известен ростовчанам по ролям в музыкальных сказках «Стойкий оловянный солдатик» и «Волшебник Изумрудного города».

«В каждой из своих творческих работ он демонстрировал все богатство своего голоса, уникальную способность к сценическому перевоплощению, глубокому постижению образа, эксцентрический и комедийный талант», — говорится в некрологе театра, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

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