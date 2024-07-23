Умерла звезда шоу «Беременна в 16» Отэм Криттендон из-за серьезной болезни. О смерти девушки сообщила ее младшая сестра Мисти в соцсети.

27-летняя Отэм имела проблемы со здоровьем: врачи выявили у нее диабет, заболевание почек и давление. Звезда ТВ-шоу планировала начать лечение, но не успела. Узнав о смерти сестры, Мисти потеряла сознание.

«Подъезжаю к дому, вижу машину скорой помощи... Выпрыгиваю из грузовика, как только могу, умоляя медиков и полицейских сказать мне, что с тобой всё в порядке и они просто работают, чтобы сохранить тебе жизнь там... Но мои худшие опасения подтвердились, и я упала в обморок на дороге», — сообщила девушка.

Известно, что Отэм нашел отчим без сознания в спальне. Медики пытались реанимировать девушку, но безуспешно.

Умершая воспитывала троих детей. Старшего ребенка она родила во время съемок шоу «Беременна в 16».

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