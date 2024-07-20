Конгрессвумен демократической партии США Шейла Ли умерла от рака

Американская конгрессвумен от Демократической партии США Шейла Джэксон Ли умерла в возрасте 74 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на родственников политика.

Конгрессвумен в июне сообщила, что у нее выявили рак поджелудочной железы. Видимо заболевание стало причиной смерти политика.

«Сегодня с невероятной скорбью по нашей утрате и глубокой благодарностью за жизнь, которую она разделила с нами, мы объявляем о смерти представителя США Шейлы Джексон Ли из 18-го избирательного округа Техаса», — сообщается на сайте телеканала.

На протяжении нескольких Шейла Ли защищала темнокожих американцев.

Шейла Ли родилась в 1950 году в Квинсе, штат Нью-Йорк. Она была одной из первых женщин, окончивших Йельский университет. Впервые ее избрали представлять 18-й избирательный округ Техаса в 1994 году. Политик была ярым защитником прогрессивных интересов и чернокожих американцев.

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