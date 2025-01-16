Умерла звезда сериалов «Лексс» и «Холлиокс» Дайан Лэнгон

Умерла актриса кино, сериалов и сценаристка Дайан Лэнгон. Она была звездой «мыльных опер» и сыграла в культовой фантастической саге «Лексс». Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на ее агента.

Звезда ушла из жизни в возрасте 77 лет. Причина смерти актрисы не раскрывается, также неизвестно о дате и месте ее похорон.

Дайан Лэнгон родилась в 1947 году, а впервые на экране появилась в 1950-х. В ее карьере было более полусотни проектов, она снялась почти в 400 эпизодах шоу «Холлиокс». Она также приняла участие в таких проектах, как: «Эскимоска», «Бержерак», «Дурака везет», «Чисто английское убийство», «Прах к праху» и т.д.

В «Чисто английском убийстве» участвовал и ее муж, Дерек Джеймс.

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