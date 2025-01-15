Раскрыта причина смерти 33-летней российской самбистки Ольги Барановой
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Умерла российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова. Ей было 33 года.
Официальная причина смерти спортсменки не раскрывается. Прощание с Ольгой Барановой состоится 16 января в храме Святого Пантелеимона в Твери.
Ранее в Тверской федерации дзюдо сообщили, что Баранова скончалась в результате несчастного случая. Однако бывший муж спортсменки Михаил Фадеев заявил ТАСС, что смерть спортсменки наступила после тяжелой болезни.
«Она скончалась после тяжелой болезни», - сообщил Фадеев.
Он также добавил, что у них с Барановой есть общий ребенок, который после смерти матери будет жить с ним. Известно, что у спортсменки осталась дочь.
В 2007 году Ольга Баранова стала бронзовым призером первенства России по дзюдо среди кадетов. В 2013 году завоевала серебро на Чемпионате России по самбо. В 2015 году ей досталась бронза.
В 2014 году Ольга представляла Россию на Кубке мира по дзюдо и одержала победу.
После завершения спортивной карьеры работала фитнес-тренером.
Ранее умер известный музыкант, основатель и руководитель Омского камерного оркестра Вениамин Ренкончинский. Ему было 76 лет.