Раскрыта причина смерти 33-летней российской самбистки Ольги Барановой

Умерла российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова. Ей было 33 года.

Официальная причина смерти спортсменки не раскрывается. Прощание с Ольгой Барановой состоится 16 января в храме Святого Пантелеимона в Твери.

Ранее в Тверской федерации дзюдо сообщили, что Баранова скончалась в результате несчастного случая. Однако бывший муж спортсменки Михаил Фадеев заявил ТАСС, что смерть спортсменки наступила после тяжелой болезни.

«Она скончалась после тяжелой болезни», - сообщил Фадеев.

Он также добавил, что у них с Барановой есть общий ребенок, который после смерти матери будет жить с ним. Известно, что у спортсменки осталась дочь.

В 2007 году Ольга Баранова стала бронзовым призером первенства России по дзюдо среди кадетов. В 2013 году завоевала серебро на Чемпионате России по самбо. В 2015 году ей досталась бронза.

В 2014 году Ольга представляла Россию на Кубке мира по дзюдо и одержала победу.

После завершения спортивной карьеры работала фитнес-тренером.

Ранее умер известный музыкант, основатель и руководитель Омского камерного оркестра Вениамин Ренкончинский. Ему было 76 лет.