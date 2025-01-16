Скончался актер из «Доктора Кто» Кристофер Бенджамин

Ушел из жизни британский актер Кристофер Бенджамин. Соответствующая информация появилась на сайте, посвященном сериалу «Доктор Кто», в котором артист исполнил одну из ролей.

Бенджамин скончался накануне в возрасте 90 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Актер появился на свет в 1934 году в британском Троубридже, с 1965 года работал на радио и появлялся на телевидении. За свою карьеру Кристофер Бенджамин снялся в более чем 120 проектах: «Мстители», «Опасный человек», «Доктор Кто», «Святой», «Сага о Форсайтах» и других.

Последним появлением артиста на экране стала картина «Тарзан. Легенда» 2016 года.

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