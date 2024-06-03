Единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитте Бирляйн умерла в 74 года

В Австрии 3 июня умерла на 75-м году жизни первая и единственная женщина-канцлер Бригитте Бирляйн. О ее кончине сообщил действующий канцлер страны Карл Нехаммер.

Бригитте Бирляйн была канцлером страны с июня 2019 по январь 2020 года. Она занимала этот пост в трудное для Австрии время, после скандальной отставки Себастьяна Курца из-за обвинений в коррупции.

Карл Нехаммер отметил, что правительство скорбит о первой женщине-федеральном канцлере Австрии.

«Она взяла на себя ответственность в трудный момент из любви к республике и своей родине — Австрии. Наша страна в большом долгу перед ней», — сказал он.

Действующий канцлер страны описал Бирляйн как выдающуюся личность и первопроходца, который «определял судьбу нашей республики на протяжении многих поколений».

За свои достижения она пользовалась большим уважением в стране и за рубежом. Бирляйн была награждена Большим серебряным и Большим золотым почетными знаками, Большим крестом ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

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