Умерла звезда сериала «Секс в большом городе» Френсис Стернхаген

В штате Нью-Йорк в возрасте 93 лет скончалась звезда бродвейских театров Френсис Стернхаген. Причина смерти актрисы не уточняется, но известно, что она наступила по естественным причинам.

Мировую известность Френсис Стернхаген принесли сьемки в популярных телесериалах «Секс в большом городе», «Скорая помощь» и «Веселая компания». Всего актриса снялась в 91 фильме. За роль Банни Макдугал в сериале «Секс в большом городе» ее номинировали на премию «Эмми».

Стернхаген также преподавала актерское мастерство, многие американские звезды чтят ее как педагога, сообщат People.

Ранее иранская актриса Парване Массуми умерла в возрасте 78 лет. Причиной смерти стало заражение крови и легочная инфекция.

Также стало известно о смерти итальянского «звездного» дизайнера, художника по костюмам и декорациям Люка Сабателли. Он умер в Милане в возрасте 87 лет. Сабателли был известен как мастер, обшивавший легендарного Адриано Челентано.