Актриса Парване Массуми скончалась от заражения крови

Иранская актриса Парване Массуми умерла в возрасте 78 лет. Об этом пишет Tehran Times.

По данным источника, артистка умерла 27 ноября в иранском городе Решт. Причиной смерти Массуми стало заражение крови и легочная инфекция.

Информацию о смерти актрисы подтвердили ее близкие и коллеги.

Напомним, Парване Массуми дебютировала в кино в 1972 году, снявшись в фильме «Бита». За свою карьеру артистка сыграла более чем в 50 кинолентах и сериалах. При жизни Массуми также заработала приз «Хрустальный Симург» и награды МКФ «Фаджр» в категории «Лучшая актриса».

Ранее стало известно о смерти российской актрисы и радиоведущей Виты Рамм. Артистка скончалась в возрасте 68 лет из-за продолжительной болезни.